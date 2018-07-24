Мэй заявила, что теперь руководить переговорами с ЕС по Brexit будет лично

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник в парламенте, что будет лично руководить переговорами с ЕС по Brexit.
Для обеспечения этих задач министерство получит возможность нанять дополнительных сотрудников, а сотрудники других ведомств, занимающиеся сейчас вопросами, связанными с Brexit, перейдут в министерство по Brexit, но сохранят тесные связи с прежними местами работы.
"Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя", — заявила Мэй.
Данные меры, отметила Мэй, нужны для обеспечения более эффективной работы правительства по Brexit.
Переговоры с ЕС по будущим отношениям должны завершиться к саммиту ЕС в октябре, при этом идут они непросто. Представители обеих сторон в последнее время часто говорят о возможности того, что Великобритания 29 марта 2019 года покинет ЕС без соглашения.