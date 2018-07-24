Лаосская компания, строившая рухнувшую дамбу, поможет спасателям

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Южнокорейская компания SK Engineering & Construction, участвующая в строительстве дамбы в Лаосе, создала группу кризисного реагирования для ликвидации последствий наводнения, передает агентство Ренхап.

Представители компании направились в Лаосе для оценки ущерба и оказания помощи в проведении спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного разрушением гидроэнергетической дамбы в горной провинции Аттапы на юге Лаоса, были затоплены дома более 1,3 тысячи семей (6,6 тысячи человек). Несколько человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести.

Тем не менее, согласно заявлению представителя компании, наводнение произошло не из-за разрушения конструкции. Район уже испытал на себе наводнения, вызванные сильными дождями, ситуацию усугубило то, что из берегов вышел резервуар дополнительной дамбы.

"В этом районе прошли ливни, которые были в три раза сильнее обычного уровня осадков, и одна из пяти дополнительных дамб переполнилась. Видимо, вылившаяся вода спустилась ниже по течению, что привело к человеческим жертвам. В районе ниже по течению уже прошли дожди, вызвавшие наводнения и разрушения, так что, похоже, ущерб от вылившейся (из дамбы) воды усугубил ситуацию", — заявил он.

Сейчас компания "выясняет, несет ли долю ответственности" за произошедшее.