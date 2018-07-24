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Продление СНВ-3 поможет начать диалог по договору о РСМД, считают в США

(обновлено: 17:16 24.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРакетная установка Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Архивное фотоРакетная установка Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продление действия договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является выполнимой задачей, ее решение позволит перейти к обсуждению более сложного вопроса о соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считает старший научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями, бывший директор отдела по стратегическим, военным и вопросам нераспространения госдепа США Грег Тильманн.

Облако, образовавшееся после взрыва Кастл Браво на атолле Бикини. 1 марта 1954. Архивное фото
© Фото : public domain
В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России‍
Тильманн находится в Москве в составе делегации американских экспертов в области контроля над вооружениями, которая принимает участие в российско-американской конференции по стратегической безопасности. Во вторник делегация провела встречу с депутатами Госдумы.

"Реальный фокус наших переговоров здесь больше на американо-российских отношения. Очевидно, что в наших отношениях существует много проблем в сфере контроля над вооружениями — это должна быть сфера общих интересов", — заявил Тильман журналистам после встречи с российскими парламентариями.

По его словам, среди всех актуальных тем, которые сегодня стоят на повестке дня в российско-американских отношения, "в контроле над вооружениями имеется очевидное пересечение интересов в том, чтобы снизить затраты на вооружения, снизить вероятность применения ядерного оружия".

"Мы должны вести переговоры, думать над тем, как продвигать наши общие интересы в сфере контроля над вооружениями", — заявил Тильманн.

Ракетный комплекс Тополь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россия и США могли бы подготовить "преемника" СНВ-3, заявил эксперт
Говоря о возможности продления действия СНВ-3 (он рассчитан до 2021 года), эксперт отметил, что "есть ощущение, что имеется новый интерес, высказанный (президентами США и РФ Дональдом) Трампом и (Владимиром) Путиным, чтобы возобновить переговоры по стабильности". "Это хороший первый шаг, но я думаю, наша группа (экспертов) весьма заинтересована в том, чтобы по крайней мере было продление действия соглашения, что сделать весьма просто", — заявил он.

Тильманн напомнил, что сам договор предполагает возможность продления на пять лет без необходимости проведения ратификационных процедур. "То есть странам нужно решить, что это в наших интересах. Я думаю, что есть оптимизм относительно того, что это может произойти. После этого мы можем заняться более сложными вопросами, такими как соблюдение договора РСМД. Это более сложно, но я думаю, что у нас есть идеи, как добиться прогресса и здесь, в том числе путем приглашения официальных лиц, чтобы они могли посмотреть на ракеты, по которым есть вопросы", — заявил американский эксперт.

По его словам, опыт предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями показывает важность верификации соблюдения соглашения, организации инспекции. "Я думаю, мы видим пути (решения), но сделать это будет тяжело", — добавил он.

Говоря о том, возможны ли переговоры по СНВ-3 с учетом настороженного отношения в США к попыткам Трампа наладить диалог с Путиным, эксперт отметил, что "это опасность".

Президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал, что будет, если не начать сейчас работу по продлению СНВ-3
"Поэтому такой (экспертный) диалог важен. Он напоминает нам о возможностях и помогает избегать демонизации. Мы должны избегать идеи, что Россия плоха, что все в отношениях между Россией и США плохо. У нас есть много общих интересов, мы должны постоянно напоминать людям об этом. Я думаю, есть определенный оптимизм об имеющихся возможностях, но сейчас все разговоры только о том, в каком плохом состоянии находятся наши отношения", — пояснил эксперт.

Он добавил, что экспертные сообщества РФ и США нуждаются в сигнале "со стороны политиков, что они заинтересованы в прогрессе с нашей стороны". "Очевидно, это хорошо, что наши президенты встречаются, могут говорить. Нам нужны четкие инструкции о том, как работать вместе", — добавил он.

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