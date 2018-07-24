Законы ЕС будут действовать в Британии в переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Соглашение между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будет предусматривать сохранение действия европейского законодательства в Великобритании во время переходного периода после Brexit, говорится в опубликованном правительством официальном документе.

Во вторник британский кабинет министров опубликовал очередной документ (white paper), в котором содержатся предложения Британии к итоговому соглашению о Brexit. В частности, в нем подтверждаются положения о взаимном признании прав граждан, о возможности для граждан ЕС при соблюдении ряда условий получить разрешение на проживание в Британии, а также положение о взаимном признании квалификаций работников. Новым положением стало официальное признание правительством намерения временно сохранить действие законов ЕС.

"Мы считаем, что сохранение действия положений закона о европейских сообществах 1972 года на срок переходного периода является наиболее эффективным способом гарантировать для общества и бизнеса прозрачность и целостность (процесса выхода из Евросоюза)… Точные детали законопроекта о выходе из ЕС будут обсуждаться на переговорах с Брюсселем, но сегодняшний документ предлагает большую определенность относительно того, к чему готовиться, когда мы покинем Евросоюз в марте будущего года", — говорится в полученном РИА Новости 44-страничном документе.

Правительство также подтвердило, что Британия в течение переходного периода будет продолжать выплачивать взносы в бюджет ЕС (в течение 2019 и 2020 годов), а также платить по обязательствам ЕС.

"Вопросы финансового урегулирования были согласованы при обсуждении переходного периода и будущего формата нашего сотрудничества. Они будут окончательно решены вместе с обсуждением (с Брюсселем) соглашения о выходе из ЕС… Правительство оценивает размер выплаты (Евросоюзу) в 35-39 миллиардов фунтов стерлингов", — отмечается в документе.

Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года.