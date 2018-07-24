Законы ЕС будут действовать в Британии в переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Соглашение между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будет предусматривать сохранение действия европейского законодательства в Великобритании во время переходного периода после Brexit, говорится в опубликованном правительством официальном документе.
"Мы считаем, что сохранение действия положений закона о европейских сообществах 1972 года на срок переходного периода является наиболее эффективным способом гарантировать для общества и бизнеса прозрачность и целостность (процесса выхода из Евросоюза)… Точные детали законопроекта о выходе из ЕС будут обсуждаться на переговорах с Брюсселем, но сегодняшний документ предлагает большую определенность относительно того, к чему готовиться, когда мы покинем Евросоюз в марте будущего года", — говорится в полученном РИА Новости 44-страничном документе.
Правительство также подтвердило, что Британия в течение переходного периода будет продолжать выплачивать взносы в бюджет ЕС (в течение 2019 и 2020 годов), а также платить по обязательствам ЕС.
Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года.