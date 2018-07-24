Россия готова к диалогу с США по ядерному разоружению

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ посылает "месседж" конгрессу США о готовности продолжать диалог по ядерному разоружению, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме во вторник прошла встреча депутатов Госдумы с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями.

"Мы условились… постараться с помощью наших американских партнеров, ученых, исследователей, политиков дать месседж обеим палатам конгресса США о нашей готовности форсировано продолжать диалог с обеими палатами конгресса и по разоружению, и по другим знаковым вопросам международной и двусторонней повестки дня. Уверен, что этот месседж будет в Вашингтоне услышан", — сказал Слуцкий журналистам во вторник по итогам встречи.

Последуют ли при этом практические шаги со стороны Вашингтона, станет известно в ближайшие недели, считает политик.

"Мы говорили о том, что необходимо сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если мы не сумеем этого сделать, то у нас не будет продлен 5 февраля 2021 года договор СНВ-3, и, по сути, весь режим нераспространения ядерного оружия, к сожалению, уйдет в историю. Это мы не имеем право допустить — ни Россия, ни США", — также заявил он, подчеркнув при этом, что "маховик российско-американского парламентского сотрудничества начал снова набирать обороты".

Группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Американскую делегацию принимали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщал журналистам глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Государственная Дума такое приглашение приняла.