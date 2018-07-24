Польские спасатели готовы помочь Греции в борьбе с пожарами

Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Польские спасатели готовы помочь Греции в борьбе с пожарами, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский.

Ранее Польша направила отряд пожарных для борьбы с огнем в Швецию.

"Мы помогли Швеции. Эту помощь высоко оценили. Мы готовы помочь Греции. Государственная пожарная охрана декларирует такую возможность и располагает потенциалом", — заявил Зелиньский, добавив, что помощь будет предоставлена, когда Греция подтвердит, какая помощь ей необходима.

"На данный момент подтверждения нет. Мы в готовности и ждем деталей", — сказал представитель МВД.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, погибли более 60 человек. Во вторник греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. Прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.