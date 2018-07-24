Путин и Трамп достигли понимания о продолжении контактов, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки достигли понимания о необходимости продолжить свои контакты, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В ходе встречи в Хельсинки президенты достигли понимания, что эти полезные контакты надо будет продолжить. Причем это понимание разделяют и американская, и российская стороны", — заявил Ушаков журналистам.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.