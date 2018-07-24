Хорватия отправляет в Грецию два самолета ВВС

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Два самолета-амфибии Canadair CL-415 ВВС Хорватии готовятся к вылету в Грецию для оказания помощи в тушении пожаров, если Афины запросят такую помощь, сообщило министерство обороны республики.
"Вице-председатель правительства Хорватии и министр обороны Дамир Крстичевич после предшествующих консультаций с премьером Андреем Пленковичем издал во вторник, 24 июля, приказ о подготовке к отправке двух противопожарных самолетов Canadair CL-415 с целью оказания помощи республике Греция в тушении пожаров, если она запросит помощь", — говорится в сообщении хорватского минобороны.
Адриатическое побережье Хорватии и горные регионы страны ежегодно становятся местом возникновения масштабных лесных пожаров. ВВС страны располагают противопожарным авиаотрядом с несколькими Canadair CL-415 и Air Tractor AT-802 на авиабазе близ города Задар, которые за летний сезон совершают до 2 тысяч часов налета.