Германия не видит оснований для снятия наблюдения за российскими хакерами

БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. В контрразведке Германии считают, что оснований для снятия наблюдения за российскими хакерами в киберпространстве нет.

Об этом говорится в ежегодном докладе федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

"С точки зрения BfV, Россия, безотносительно выборов в бундестаг в 2017 году, продолжает реализовывать свою стратегию, направленную на поощрение раскола в Германии и Европе, а также на делегитимацию демократических институтов. В этой связи нет оснований для ослабления внимания в связи с возможным российским влиянием в киберпространстве", — говорится в докладе, экземпляр которого есть в распоряжении РИА Новости.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.