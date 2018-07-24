Россия передала Киеву список из 51 заключенного для посещения Москальковой

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что российская сторона передала Киеву список из 51 заключенного для посещения уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, но некоторые из них якобы отказались от встречи.

"Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, некоторые из них отказались от встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", — написала Денисова на своей странице в Facebook

По ее словам, украинская сторона просит откорректировать этот список. "Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список", — заявила Денисова, добавив, что Москалькова уже посетила семерых человек из этого списка.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.