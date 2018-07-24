Россия передала Киеву список из 51 заключенного для посещения Москальковой

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что российская сторона передала Киеву список из 51 заключенного для посещения уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, но некоторые из них якобы отказались от встречи.Facebook.
По ее словам, украинская сторона просит откорректировать этот список. "Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список", — заявила Денисова, добавив, что Москалькова уже посетила семерых человек из этого списка.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.