В Греции к противопожарному патрулированию привлекут военных

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специально подготовленные военные и представители национальной гвардии Греции будут задействованы в противопожарном патрулировании на территории страны, сообщает местная газета Kathimerini.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, погибли более 60 человек. Во вторник греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. Прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос во вторник утром совершил полет над охваченными пожаром территориями к востоку от столицы Греции. После этого он заявил, что органы защиты гражданского населения окажут помощь группам противопожарного патруля. В зонах риска патрулирование будет осуществляться с помощью греческих и союзных беспилотников и авиации.

По официальным данным пожарной службы Греции на утро вторника, в Восточной Аттике погибли 49 человек, ранения получили 156 взрослых и 16 детей.

Ранее мэр района Рафина-Пикерми Эвангелос Бурнус сообщил, что сгорело более тысячи домов и триста автомобилей. Полностью уничтожено огнём поселение Мати.

Как сообщили в греческом Фонде по использованию госимущества HRADF, администрация порта Рафина, где был один из двух самых больших очагов пожаров, проинформировала, что все маршруты судов выполняются в обычном режиме.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.