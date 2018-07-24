В МИД прокомментировали закон Израиля о еврейском характере государства

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Закон кнессета о еврейском характере Израиля значительно затрудняет усилия, направленные на достижение мирного процесса между палестинцами и израильтянами, говорится в ответе заместителя директора департамента информации и печати МИД России Артема Кожина, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно строиться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, которые предусматривают нахождение переговорного решения для всех проблем окончательного статуса палестинских территорий, включая вопросы о судьбе Иерусалима и израильских поселений на Западном берегу реки Иордан", — отмечается в сообщении министерства.

"Односторонние, несогласованные конфликтующими сторонами шаги, напротив, не только не служат делу мира и повышают градус напряженности "на местах", но и значительно затрудняют усилия, направленные на скорейшее налаживание содержательного мирного процесса между палестинцами и израильтянами", — подчеркивают на Смоленской площади.

Израильский парламент на прошлой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.