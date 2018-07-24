Лавров и Герасимов обсудили с Меркель работу в нормандском формате

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель работу в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине, сообщил МИД России.

Встреча прошла в Берлине 24 июля.

"Была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках "нормандского формата" по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", — сообщило министерство, отметив, что в ходе встречи также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений.

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