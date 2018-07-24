Число палестинцев, выступающих за вооруженную борьбу с Израилем, снизилось

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Число палестинцев, выступающих за вооруженную борьбу с Израилем, с апреля по июнь снизилось на 12% и составляет 45%, показали результаты нового исследования, основанного на опросе общественного мнения Палестинским центром Survey PCPSR.

Опрос центра Survey PCPSR, расквартированного в Рамалле, охватывал как жителей сектора Газы, так и Иудею-Самарию – округ Израиля на Западном берегу реки Иордан.

По опросам этой организации, в апреле число сторонников такой борьбы составляло 57%, тогда как в июле оно уменьшилось до 45%.

Почти половина жителей сектора Газа все еще выступает за вооруженную борьбу против Израиля, тогда как в Самарии и Иудеи только 37% палестинцев придерживаются такого мнения. Здесь же гораздо ниже процент тех, кто убежден, что возвращение к вооруженной борьбе послужит интересам палестинцев в деле освобождения от оккупации. При этом 29% вообще считают, что это не поможет. В секторе Газа 45% считают, что вооруженная борьба необходима и 27% — против.

Новое исследование, как указывается, было проведено в ходе личных интервью среди 1200 арабов (с погрешностью в 3%).

Также опрос показал, что поддержка движения ХАМАС палестинцами составляет в среднем 12% — в секторе Газа 16%, в Иудее и Самарии 10%.