Суд Грузии оправдал предпринимателя, осужденного за шпионаж в пользу России

ТБИЛИСИ, 24 июл – РИА Новости. Тбилисский апелляционный суд оправдал бизнесмена Бакура Кигурадзе, осужденного в 2011 году за шпионаж в пользу России, сообщает Sputnik Грузия.

Кигурадзе арестовали в ноябре 2010 года в рамках спецоперации "Энвери", направленной на выявление людей, сотрудничающих со спецслужбами России. В марте 2011 года Тбилисский суд признал его виновным по статье "шпионаж" и приговорил к девяти годам лишения свободы.

После смены власти в 2012 году парламент Грузии включил Кигурадзе и еще 205 человек в список заключенных и преследуемых людей по политическому признаку. Таким образом, Кигурадзе оказался на свободе. В феврале 2017 года прокуратура Грузии пересмотрела дело Кигурадзе и вынесла постановление о его невиновности.

"Проведенным новым расследованием подтверждается, что сбор улик в отношении Бакура Кигурадзе произошел искусственно, с грубым нарушением закона. В частности, сотрудники министерства внутренних дел в тюремном учреждении в течение одной недели осуществляли психологическое давление на главного свидетеля, уличающего политзаключенного в шпионаже, в результате чего заставили подписать свидетеля показания, сочиненные ими же", — говорится сообщении Главной прокуратуры республики.

По данным прокуратуры, в 2010 году следствие утверждало, что Кигурадзе вместе с другими научными работниками по указанию российской разведки подготовили труд о формировании Грузии как нейтрального государства в эпоху и условиях глобализации, а также то, что он у себя дома хранил информацию, содержащую государственную тайну.

Помимо Бакурадзе Тбилисский апелляционный суд признал невиновными еще трех политзаключенных — Беку Петриашвили, Звиада Шинджикашвили и Гию Салуквадзе, арестованных в 2011 году по разным обвинениям.

В прокуратуре заявляют, что по состоянию на сегодняшний день было принято решение о пересмотре дел 59 человек, 13 из которых являются политзаключенными, а в отношении 47 уже вынесен оправдательный приговор.

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