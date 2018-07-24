В ЛНР сообщили об учениях минометчиков ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (203)

ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики провели учения минометчиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"В нарушение минских соглашений на полигоне в районе Трехизбенки, в 5 км от линии соприкосновения, минометными подразделениями 53 бригады ВСУ проведены занятия с боевой стрельбой", — заявил Осадчий.

Он уточнил, что, также вразрез с минскими договоренностями, ВС Украины продолжают вести воздушную разведку около линии соприкосновения. По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Валуйское Станично-Луганского района отмечена работа разведывательного беспилотного летательного аппарата 59 бригады ВСУ.

"Такие действия направлены на исключение возможности разведения сил и средств на данном участке", — добавил Осадчий.