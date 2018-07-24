Очередная колонна с гумпомощью из России прибудет в Донецк в четверг

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Очередной гумконвой МЧС России прибудет в Донецк 26 июля, он доставит детское питание и медикаменты, сообщили во вторник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
МЧС оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За это время 78 автоколонн доставили в Донецкую и Луганскую области более 75 тысяч тонн жизненно важных грузов — продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 июня. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период почти 80 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн гуманитарных грузов.