Очередная колонна с гумпомощью из России прибудет в Донецк в четверг

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Очередной гумконвой МЧС России прибудет в Донецк 26 июля, он доставит детское питание и медикаменты, сообщили во вторник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Двадцать шестого июля в Донецкую народную республику прибывает 79 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут продуктовые наборы для детей, а также медикаменты и медицинское имущество", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

МЧС оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За это время 78 автоколонн доставили в Донецкую и Луганскую области более 75 тысяч тонн жизненно важных грузов — продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 июня. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период почти 80 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 75 тысяч тонн гуманитарных грузов.