Южнокорейская делегация осмотрела второй участок железной дороги в КНДР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Делегация из Сеула провела осмотр северокорейского участка второй железнодорожной линии, которая может быть соединена с южнокорейской железной дорогой, сообщает министерство по делам национального объединения Республики Корея.
Во вторник представители двух стран провели совместный осмотр северокорейского участка линии Кёни. Южнокорейскую делегацию из 16 человек возглавил начальник департамента в министерстве транспорта. КНДР направила на инспекцию объекта семь человек во главе с замглавы департамента министерства железных дорог страны.
"В первой половине дня (участники делегаций) осмотрели станции Сачхонгангё, Пханмун, Санха и Кэсон и подтвердили, что дорожное полотно, рельсовый путь и другие объекты находятся в удовлетворительном состоянии. Во второй половине дня (стороны) провели первое заседание совместной межкорейской исследовательской группы по железным дорогам и обменялись мнениями о формировании и управлении группой, а также повестке и способах проведения совместных исследований на месте", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.
Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем. Как сообщил ранее РИА Новости генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью и ожидает политического решения властей КНДР и Южной Кореи.