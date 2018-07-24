Южнокорейская делегация осмотрела второй участок железной дороги в КНДР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Делегация из Сеула провела осмотр северокорейского участка второй железнодорожной линии, которая может быть соединена с южнокорейской железной дорогой, сообщает министерство по делам национального объединения Республики Корея.

На прошлой неделе южнокорейская делегация во главе с начальником департамента железных дорог министерства транспорта Южной Кореи уже побывала в КНДР для осмотра участка дороги Тонхэ.

Во вторник представители двух стран провели совместный осмотр северокорейского участка линии Кёни. Южнокорейскую делегацию из 16 человек возглавил начальник департамента в министерстве транспорта. КНДР направила на инспекцию объекта семь человек во главе с замглавы департамента министерства железных дорог страны.

"В первой половине дня (участники делегаций) осмотрели станции Сачхонгангё, Пханмун, Санха и Кэсон и подтвердили, что дорожное полотно, рельсовый путь и другие объекты находятся в удовлетворительном состоянии. Во второй половине дня (стороны) провели первое заседание совместной межкорейской исследовательской группы по железным дорогам и обменялись мнениями о формировании и управлении группой, а также повестке и способах проведения совместных исследований на месте", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Южная Корея и КНДР в июне договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках железных дорог корейских государств. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем. Как сообщил ранее РИА Новости генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью и ожидает политического решения властей КНДР и Южной Кореи.