Госдума ратифицировала договор с Филиппинами о взаимной правовой помощи

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор о взаимной правовой помощи между РФ и Филиппинами.
Ранее правительство России одобрило данный документ и представило президенту для внесения на ратификацию в Госдуму.
Договор был подписан в Маниле 13 ноября 2017 года в целях создания международно-правовой базы российско-филиппинского сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В соответствии с документом, страны "обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами".
"Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса", — сообщается в пояснительной записке.