Эрдоган назвал закон Израиля о еврейском характере государства "фашистским"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал закон о "еврейском характере государства" доказательством расистской, фашистской и сионистской политики Израиля, сообщает агентство Anadolu.
"Это распоряжение является не оставляющим никаких сомнений доказательством того, что Израиль самое сионистское, самое фашистское и самое расистское государство", — приводит агентство слова Эрдогана.
Президент призвал исламский и христианский мир, все демократические и свободные государства, организации и СМИ принять меры против Израиля.
Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".