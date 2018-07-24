Госдума ратифицировала договор с Филиппинами о выдаче преступников

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор с Филиппинами о выдаче преступников.

Ранее правительство РФ одобрило представленный Минюстом проект договора с Филиппинами. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Договор подписан в Маниле 13 ноября 2017 года для создания международно-правовой базы российско-филиппинского сотрудничества по вопросам выдачи.

В соответствии с договором, страны "обязуются выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу".

При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

В проекте документа оговорены условия взаимной выдачи обвиняемых или осужденных за преступления, а также основания для отказа в их выдаче. В документе указывается, что договор подлежит ратификации.