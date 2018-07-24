МИД Бельгии не может установить контакт с рядом соотечественников в Греции

Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года

Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Власти Бельгии пытаются установить контакт с шестью бельгийскими подданными в Греции, где сильные лесные пожары привели к гибели людей, сообщил во вторник глава внешнеполитического ведомства Дидье Рейндерс.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром — до 7 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

"Лесные пожары в Греции: наше посольство выходит на контакт с бельгийцами, которые находятся в регионе. Мы беспокоимся за одного человека. Посольство также пытается установить контакт еще с пятью соотечественниками. Следим за ситуацией с греческим кризисным центром", — сообщил во вторник глава бельгийского МИД в своем аккаунте Twitter.

Ранее во вторник глава ЕК Жан-Клод Юнкер направил письмо премьеру Греции Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в стране и сообщил, что еврокомиссар по кризисному регулированию направится в Афины для координации со структурами гражданской обороны. ЕС также задействовал механизм помощи при ЧС, мобилизуя ресурсы среди стран-участниц.