У побережья Испании спасли более 500 мигрантов за два дня

МАДРИД, 24 июл — РИА Новости. В общей сложности 571 человек спасен у южных берегов Испании с утра понедельника, сообщает испанская Служба спасения на море.

В понедельник 265 мигрантов были найдены на 24 лодках в Гибралтарском проливе, 233 мигранта — на семи лодках в море Альборан, самом западном в составе Средиземного моря. С утра понедельника были обнаружены шесть лодок в Гибралтарском проливе, спасены 73 человека. Все мигранты направлены в ближайшие порты, где им оказана медицинская помощь, они переданы службам, занимающимся нелегальной миграцией.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22 414 мигрантов, то с 1 января по 22 июля этого года — 19 586 человек, только с начала июля — 4510 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала 2018 года Италия приняла 17 981 человека, Греция — 15 351, 1492 человека погибли, из них 294 — на пути в Испанию.