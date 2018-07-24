Турция выразила готовность помочь Греции в борьбе с природными пожарами

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. Архивное фото

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Анкара в случае необходимости готова предоставить помощь Греции в борьбе с природными пожарами, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

"В случае необходимости наши самолеты и вертолеты для тушения огня готовы отправиться в Грецию", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции во вторник. Его слова приводит агентство Anadolu.

Чавушоглу сообщил, что выразил готовность Анкары помочь Греции в борьбе со стихией в ходе утреннего телефонного разговора со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом.

Глава турецкого МИД также выразил соболезнования греческому народу и правительству в связи с гибелью людей.