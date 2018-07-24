Допрос Савченко на полиграфе не состоялся

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов на Украине, отказалась во вторник проходить допрос на полиграфе, адвокатов к ней не допустили, сообщила ее сестра Вера Савченко.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что предыдущий допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Допрос был прерван, сторона защиты свои вопросы, по словам адвокатов, задать не успела.

"Опять не допустили адвокатов (на допрос Савченко на полиграфе – ред.) ссылаясь, на то, что не разрешает следователь. Адвокаты связались со следователем, следователь абсолютно не против (их присутствия – ред.)… Все равно никого не пустили", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, когда ее сестра посмотрела на вопросы, они оказались теми же, что уже были заданы во время допроса Савченко на полиграфе первый раз. "Она отказалась от этого (допроса – ред.)", — сообщила Вера Савченко.

Она также добавила, что адвокаты вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт нарушения их прав. Савченко также сообщила, что Надежде Савченко постоянно угрожают, что ее переведут из СИЗО СБ Украины в Лукьянвское СИЗО в случае продления голодовки.

Ранее Савченко объявила голодовку в связи с тем, что Шевченковский районный суд Киева продлил ее срок содержания под стражей до сентября.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.