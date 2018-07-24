Источник назвал темы консультаций Лаврова и Герасимова в Берлине

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов проводят в Берлине консультации с представителями властей ФРГ, обсуждают ситуацию вокруг Сирии и Ирана, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Да, обсуждают Сирию и Иран", — пояснил собеседник агентства, отвечая на просьбу подтвердить визит российских официальных лиц в столицу Германии и переговоры с представителями немецких властей.

Ранее Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщал МИД РФ, стороны обсудили "различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее", а также рассмотрели "задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года".

Визит Лавров в Израиль не был ранее анонсирован, о нем стало известно лишь утром в понедельник. Также ранее издание "Коммерсант" со ссылкой источник сообщало, что после визита в Израиль Лавров и Герасимов отправятся "в одну из европейских стран".

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