Просьба хуситов не изменит подход России по Йемену, считает эксперт

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение хуситов к Москве оказать помощь в разрешении конфликта в Йемене не изменит осторожный подход России к этому вопросу, военное вмешательство РФ невозможно, заявил РИА Новости президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.

Ранее председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в разрешении военного конфликта в Йемене. До этого аль-Машат уже направил письмо с аналогичным обращением президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Любое предположение о военном вмешательстве России я полностью отвергаю. Это абсолютно невозможно. Несколько раз наше руководство, в том числе Владимир Владимирович Путин это подчеркивали", — заявил эксперт.

По мнению специалиста, Москва уже два года неформально участвует в попытках урегулирования конфликта, вопрос всегда обсуждается при переговорах президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководством заинтересованных сторон. В частности, йеменская проблема была на повестке в ходе визита в Россию наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна в начале июня и при встречах с представителями Ирана.

"Я не думаю, что в нынешней ситуации осторожный подход России к этому конфликту вдруг кардинально поменяется. Не та ситуация. Поэтому это обращение скорее имеет политический, пропагандистский смысл. Даже в политическом плане, я не думаю, что Россия начнет давить на Эр-Рияд или Эмираты, или тем более на Иран", — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Султанов, хуситы выступили со своим предложением в преддверии готовящегося коалицией во главе с Саудовской Аравией наступления на ключевой порт страны Ходейда и, вероятно, хотели бы активизации усилий России с учетом ее интереса к этой гавани.

При этом, как считает эксперт, Махди аль-Машат скорее всего предварительно скоординировал свой шаг с партнерами из Ирана. Он не исключил, что сама идея направить подобное письмо Путину зародилась именно в Тегеране.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.