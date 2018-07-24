После попадания снаряда в здание в центре Кабула пострадали три человека

© AFP 2018 / Noorullah Shierzada Число погибших при взрыве у аэропорта в Кабуле возросло до 23 Три человека получили ранения в результате попадания снаряда в здание в центре Кабула, сообщил РИА Новости источник в полиции.

"В пятом квартале в районе Афшар (в Кабуле — ред.) ракетный снаряд упал на здание, в результате чего три человека получили легкие ранения, согласно первичной информации", — заявил источник.