МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Проблему заключения мирного договора между Россией и Японией необходимо решить при нынешнем поколении, заявил во вторник глава палаты советников парламента Японии Тюити Датэ.

"Между Японией и Россией сегодня, по прошествии более чем 70 лет после окончания войны, сохраняется ненормальная ситуация — отсутствие между нашими государствами мирного договора. Это очень прискорбно", — сказал Датэ, выступая в Совете Федерации РФ.

"Мы обязаны с обеих сторон приложить все усилия к тому, чтобы решить сложные проблемы, существующие между Японией и Россией, заключить мирный договор и придать еще больший импульс потенциалу двусторонних отношений", — добавил он.

По мнению Датэ, политики двух стран "должны постараться решить эту проблему при нашей жизни, не перекладывая ее решение на плечи будущих поколений".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.