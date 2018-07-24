В Токио надеются на тесное сотрудничество с Россией в деле разоружения КНДР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Япония надеется на более тесное сотрудничество с РФ в деле ядерного разоружения КНДР, заявил председатель палаты советников (верхней палаты) японского парламента Тюити Датэ, выступая на пленарном заседании Совфеда.

По его словам, чтобы Северо-восточная Азия стала регионом настоящей стабильности и процветания, совершенно необходимо решить проблему ядерного оружия КНДР.

"Мы приветствуем все меры, предпринимаемые в последнее время, направленные на решение этой проблемы, но для того, чтобы направить Северную Корею на путь позитивного развития, включая полный отказ от ядерного оружия, абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества во главе с заинтересованными странами, которое будет включать строгое исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН", — сказал Датэ.

"В этом случае еще важнее, чем прежде становится именно сотрудничество Японии и России. И мы надеемся на дальнейшее и еще более тесное сотрудничество в этой сфере с РФ", — добавил он.