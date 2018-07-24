МВД Казахстана обещало лучше бороться с кражами после убийства Дениса Тена

АСТАНА, 24 июл — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов заявил во вторник, что в Алма-Ате будут приняты дополнительные меры по борьбе с кражами после убийства бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи, казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан "по горячим следам", второй — на следующие сутки. Ранее в пятницу департамент внутренних дел Алма-Аты сообщил, что задержанные дали признательные показания, один из них выдал полиции нож, который, как считает следствие, является орудием убийства.

"По Алма-Ате могу сказать, что нами будут приняты дополнительные меры по отработке этого города на предмет борьбы с кражами. Это однозначно, что мы дополнительные меры по Алма-Ате примем… В настоящее время туда командированы сотрудники для того, чтобы отработать, проверить и организацию работы, оказать практическую и методическую помощь департаменту внутренних дел Алма-Аты по борьбе с кражами", — сказал Жакупов, добавив, что назначена служебная проверка.