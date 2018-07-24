Россия Трампу неинтересна, ему интересен Путин, считает политолог

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

НЬЮ-ЙОРК, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает Россию как партнера или соперника, так как она не лежит в сфере прежде всего экономических американских интересов, ему интересен президент РФ Владимир Путин как личность, считает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Самая главная проблема в том, что для Трампа Россия, в общем-то неважна совершенно, у него есть, действительно, какое-то особенное отношение или интерес к Путину, но не как к президенту России, а как к личности", — сказал Лукьянов в беседе с журналистами.

Он добавил, что "Россия в его (Трампа — ред.) системе приоритетов и координат занимает крайне периферийное место, потому что ему важна экономика, ему важны международные институты, которые он хочет, если не сломать, то переделать, чтобы они служили Америке".

"И в этой системе Китай, безусловно, очень важен, Европа – да, потому что это крупный производитель, крупный рынок, Канада – тоже важна, Мексика, а Россия – нет, её в этом контексте не существует", — пояснил Лукьянов.

"А в том контексте, в котором существует Россия, она Трампу неинтересна, все эти ракеты – у него отношение как у подростка: "у, как круто", — объяснил эксперт.

Внутренняя не внешняя



По его мнению, "внешняя политика США стала приложением к её внутренней политике, что кардинально отличает ситуацию от прежней холодной войны".

"Возможный приезд Путина по приглашению Трампа в США — не имеет никакого отношения к внешней политике и российско-американским отношениям. Это сугубо внутренняя битва, в которой Трамп стоит довольно прочно", — уточнил главред журнала.

Лукьянов напомнил, что по итогам саммита двух президентов американский глава подвергся очередной крупной атаке внутри своей страны со стороны политических противников и прессы.

"Трамп о чем-то договорился (с Путиным — ред.), приехал сюда (в США — ред.), увидел реакцию и решил, что "я откажусь от всего этого", "я оговорился, я не то имел в виду", это не значит что он от всего отказался, но он явно не считает это настолько важным, чтобы это отстаивать", — объяснил эксперт.

Он добавил, что "у нас был пример годичной давности, когда модель была та же, менее ярко выраженная, там был не специальный саммит, а встреча на полях, плюс ситуация была менее экзальтированная. Все равно после этого события мы видели просто обрушение отношений двух стран – и пакет санкций, и конфискация собственности, и высылки дипломатов, все, что угодно".

"Сейчас повторяется похожий сценарий, при том, что обстоятельства несколько изменились, с одной стороны Трамп укрепился — поддержка электоратом выросла, экономика растёт, с другой стороны – сопротивление ему более жёсткое, приглашению Путина Трампом говорит о том, что он жёсткий человек, готовый к этому сопротивлению", — предположил эксперт.

Он отметил, что "отношение Трампа к России, как мне представляется, нейтральное, но при этом есть понимание, что по каким-то отдельным вопросам надо договориться, чтобы их закрыть и они не мешали. Яркий такой пример — Сирия. Трампу Сирия не нужна совершенно".