В Индии четыре человека погибли при взрыве газового баллона

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 12 получили ранения в результате взрыва газового баллона в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в округе Агра. Согласно предварительным данным, причиной аварии послужила утечка газа. Отмечается, что двухэтажный дом, где произошел взрыв, был почти полностью разрушен. Пострадавшие к настоящему времени доставлены в больницы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.