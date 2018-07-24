В Пхеньяне обсудили вопросы развития проекта "Раджин-Хасан"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Делегация совместного предприятия "РасонКонТранс во главе с генеральным директором Иваном Тонких в ходе визита в Пхеньян 16-20 июля обсудила вопросы дальнейшего развития проекта железнодорожного сообщения между российской станцией Хасан и северокорейским портом Наджин, сообщает посольство России в КНДР в Facebook.

"В ходе поездки состоялась встреча с заместителем директора департамента международных связей министерства железных дорог КНДР, генеральным директором железнодорожно-транспортной компании "Тонхэ" Ким Чхан Сиком. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития проекта "Хасан – Раджин", — говорится в сообщении.

Станцию Хасан и Наджин отделяют 54 километра железнодорожного пути. Как сообщил РИА Новости ранее в Токио генеральный секретарь координационного совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, участок этого пути модернизирован, грузы транспортируются до порта Наджин.

В марте 2016 года на волне ухудшения отношений КНДР и Южной Кореи правительство в Сеуле заявило о приостановке участия в проекте транспортировки грузов "Наджин-Хасан" через территорию КНДР в связи с санкциями СБ ООН против Пхеньяна.

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали РЖД и КНДР. К проекту хотела присоединиться и Южная Корея, которая благодаря нему смогла бы получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле.

Три занятые в проекте южнокорейские компании — POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine — сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием "РасонКонТранс", которое учреждено с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Наджин (Раджин), а оттуда морем в Южную Корею.