Сенат США одобрил кандидатуру Уилки на пост министра по делам ветеранов

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Сенат США одобрил кандидатуру Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов, следует из результатов голосования.

За его кандидатуру проголосовали 86 сенаторов, против — девять.

Уилки был и.о. министра с марта 2018 года, когда с поста ушел его предшественник Дэвид Шулкин, оставшийся в администрации еще со времен президента Барака Обамы. Трамп хотел выдвинуть на пост министра главного врача Белого дома Ронни Джексона, но того обвинили в злоупотреблениях — в частности, в том, что он пил на рабочем месте — и Джексон снял свою кандидатуру.

Министры США по делам ветеранов редко появляются в новостях, однако руководят одним из крупнейших по числу служащих и финансированию министерств. Предыдущий министр Дэвид Шулкин работал еще со времен администрации Барака Обамы и ушел в отставку весной 2018 года по настоянию Трампа, который решил назначить на этот пост своего личного врача Джексона.