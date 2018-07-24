В Греции два человека погибли, более 20 ранены из-за лесного пожара

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, более 20 получили ранения в результате сильного лесного пожара, вспыхнувшего неподалеку от Афин, сообщают греческие СМИ.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Экстренные службы призывают людей держаться подальше от территории пожара.

Руководитель Национального центра экстренной медицинской помощи Греции Георгиос Матиопулос (Giorgos Mathiopoulos) сообщил телеканалу SKAI о двух жертвах, тела которых были обнаружены вблизи морских курортов к северо-востоку от Афин. По его словам, 25 человек были госпитализированы, некоторые из них с тяжелыми травмами.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.