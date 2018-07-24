Главу иранского МИД не впечатлили угрозы США в адрес Тегерана

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что не впечатлен угрозами США в адрес его страны.

Ранее Трамп заявил в твите, написанном исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что иначе Вашингтон пожалеет об этом.

"Не впечатлило: несколько месяцев назад мир слышал еще более жесткие угрозы. И иранцы слышат их, хотя и в более культурной формулировке, на протяжении 40 лет", — написал Зариф.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.