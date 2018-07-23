В Риге сомневаются в том, что Евросоюз способен помочь в тушении торфяников

РИГА, 23 июл – РИА Новости. Евросоюз может оказаться неспособен помочь Латвии в тушении крупного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, заявил в эфире радио Baltkom замначальника государственной пожарно-спасательной службы страны, генерал Кристапс Эклонс.

Латвия обратилась за помощью к 28 странам ЕС в связи с крупным пожаром торфяников и леса. Республике нужны дополнительные средства для тушения.

"К авиационной технике применяются строгие правила по эксплуатации. У наших, а также литовских вертолетов уже вышел срок использования на пожаре, они должны идти на стандартное обслуживание. В связи с этим мы и решили запросить помощь. Пожарным опасно работать в центре очага, особенно там, где горят высокие деревья, у них выгорают корни и деревья валятся. В таких местах мы хотим использовать авиационную технику ЕС. При этом пока что нет никакой гарантии, что мы получим эту помощь. В Европе бушуют более серьезные пожары, в 20 раз более крупное возгорание в Швеции, в Сербии тоже, в Финляндии. Получим ли мы помощь — это большой вопрос", — сказал Эклонс.

Он также добавил, что работы по тушению пожара приносят результаты.

"Ситуация очень серьезная, такие пожары у нас бывают раз в десять лет, а то и реже. В связи с этим привлечены большие ресурсы. Но есть и хорошие новости — за последние три дня мы увидели, что интенсивность горения уменьшается. Если продолжатся такие же погодные условия, то мы думаем, что удастся удержать пожар в периметре, который мы определили уже на второй день тушения. Просто дадим выгореть тому, что внутри, на этом интенсивная фаза горения закончится", — сказал Эклонс.

Он также ответил на вопрос, рассматривали ли латвийские пожарные запрос о помощи со стороны восточных соседей.

"Говорили с белорусскими специалистами, с которыми у нас большой опыт сотрудничества. Рассматривали такую возможность, но пока ждем помощь со стороны ЕС", — сказал Эклонс.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС Copernicus, уже выгорело 1010,5 га леса.

Правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара под Талси.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис после заседания правительства заявил, что кабинет министров решил просить международной помощи в рамках гражданской обороны ЕС и НАТО. Помощь будет запрошена незамедлительно, уже сегодня, но насколько быстро страны-участницы откликнутся на нее, пока неизвестно, отметил министр.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

