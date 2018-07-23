Трамп не опасается, что его твиты повысят напряженность с Ираном

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится того, что его твиты могут повысить напряженность в отношениях с Ираном.

Журналисты спросили Трампа, нет ли у него подобных опасений, Трампа ответил: "Нет, совсем нет".

Ранее Трамп заявил в твите, написанном исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что иначе Вашингтон пожалеет об этом.

До этого Трамп провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым до того он также обменивался жесткими и воинственными заявлениями.