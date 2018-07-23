В Чехии по числу задержанных нелегальных мигрантов лидируют украинцы

ПРАГА, 23 июля – РИА Новости. Из 2,3 тысячи задержанных полицией Чехии на территории республики в этом году нелегальных мигрантов большинство, 342 человека, являются гражданами Украины, говорится в сообщении на сайте МВД, опубликованном в понедельник.
При попытке пересечь территорию Чехии для того, чтобы перебраться в страны Западной Европы, в этом году были задержаны 124 иностранца, чаще всего – граждане Ирака (69 человек) и Нигерии (15 человек).
"Легально в Чехии в настоящее время проживает около 500 тысяч граждан иных государств. В большинстве своем – это украинцы, словаки и вьетнамцы", — констатирует МВД.