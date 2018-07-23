Мужчина попытался напасть на караульного у здания парламента Канады

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мужчина попытался напасть с ножом на члена гвардии во время церемонии смены караула на Парламентском холме в Канаде, сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны Дэниэла ле Бутийе (Daniel Le Bouthillier).

По словам ле Бутийе, инцидент произошел в понедельник во время ежедневной церемонии смены караула на Парламентском холме. Мужчина попытался нанести удар ножом одному из караульных, но был сразу нейтрализован.

"Благодаря быстрой реакции наших военных, королевской канадской конной полиции и парламентской службе охраны потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. По время происшествия никто не пострадал", — сказал представитель военного ведомства.

Как сообщает газета, мужчина был арестован, полиция ведет расследование инцидента.

Парламентский холм в Оттаве — архитектурный комплекс, который считается национальным символом. На его территории находится здание парламента Канады. Каждое утра на передней лужайке Парламентского холма проходит церемония смены караула.