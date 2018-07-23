Южнокорейские военные хотели подавить протесты с помощью иностранных войск

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи в понедельник представило в парламентский комитет по обороне часть документа, который показал, что военное командование предыдущей администрации разработало в начале 2017 года проект ввода в стране военного положения и предположительно собиралось подавить протесты при помощи иностранных войск, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Южной Кореи начнет по этому поводу расследование в отношении прежнего военного руководства страны, которое предположительно готовилось ввести в Сеул войска для подавления протестов против тогдашнего президента Пак Кын Хе, оказавшейся в центре коррупционного скандала.

По данным агентства, доступная часть документа описывает процедуру ввода военного положения и получение одобрения такого шага от США. Также ради "восстановления общественного порядка" предлагалось призвать на помощь иностранных военных атташе и заручиться их поддержкой для "неизбежного ввода военного положения". Министр иностранных дел должен был получить одобрение такого шага от иностранных делегаций. Как сообщалось ранее, в документе не исключалась возможность введения в Сеул танков и нескольких сотен военнослужащих для сдерживания людей.

Документ включает меры, призванные помешать парламенту провести голосование об отмене военного положения, а также не допустить выезда из страны иностранных дипломатов и резидентов. Кроме того, прописан целый комплекс шагов по контролю СМИ. Так, военные планировали закрыть интернет-порталы и социальные сети, которые распространяют "ложные обвинения", обязать газеты и вещательные компании предоставлять проекты номеров, публикаций и сценариев программ для последующей цензуры.

Ни один из рассматриваемых в документе вариантов не был использован, так как 10 марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи отстранил Пак Кын Хе от управления государством.

Как отмечает агентство, военные и прокуратура намерены создать совместную следственную группу, чтобы установить, является ли подготовка такого документа законной.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. В апреле 2018 года центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.