Белый дом не комментирует возможность прямых переговоров глав США и Ирана

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник отказалась комментировать возможность прямых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.
Ранее Трамп заявил, что Иран будет "страдать от невиданных последствий", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что иначе Соединенные Штаты пожалеют об этом.
До этого Трамп провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым до того он также обменивался жесткими и воинственными заявлениями.