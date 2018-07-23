Президент Южной Осетии наградил Асада орденом

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил сирийскому коллеге Башару Асаду высшую госнаграду республики — орден Уацамонга, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.

"Позвольте мне вручить эту высокую награду в знак благодарности народа Южной Осетии за признание независимости нашей республики", — приводятся в сообщении слова Бибилова.

Он напомнил, что в свое время такие ордена были вручены президентам Венесуэлы и Никарагуа Уго Чавесу и Даниэлю Ортеге.

Асад вручил Бибилову орден Омейядов, которым награждают в Сирии за выдающуюся службу в военной или гражданской сфере.

Они также обменялись подарками: Бибилов подарил Асаду кавказскую саблю из дамасской стали, а президент Сирии преподнес чашу ручной чеканки, выполненной в традиционном сирийском стиле.

Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.

Официальный визит Бибилова в Сирию продлится несколько дней, в его рамках также планируются встречи с премьер-министром и спикером сирийского парламента, бизнес-сообществом Сирии.