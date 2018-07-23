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Производители армянского коньяка опасаются переименования напитка

(обновлено: 20:00 23.07.2018)
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© Flickr / Johan LarssonБокал с коньяком. Архивное фотоБокал с коньяком. Архивное фото
© Flickr / Johan Larsson

ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Переименование армянского коньяка, по требованию Евросоюза, неизбежно скажется на объемах экспорта и продаж этого напитка, особенно на российском рынке, где он на протяжении многих лет пользуется популярностью. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения высказал председатель Союза отечественных производителей Вазген Сафарян.

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С 1 мая 2018 года в Армении запрещено производить напитки с наименованием "коньяк" и "шампанское". Для этой продукции должны быть выбраны другие названия – например, "бренди". Это ограничение предусмотрено Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Армянские производители пока еще вправе писать слово "коньяк" кириллицей на бутылках, экспортируемых в Россию и другие страны ЕАЭС, однако на рынки ЕС и США республика должна уже поставлять "бренди" ("brandy").

По мнению Сафаряна, вся эта история началась с того, что Ереванский коньячный завод был по дешевке продан французской компании Pernod Ricard, которая задалась целью переименовать "Армянский коньяк", что стало возможным спустя два десятилетия, в соответствии с договором с ЕС.

"Мы еще тогда должны были подумать о создании собственного бренда и не использовать чужие. Мы продаем коньяк 130 лет, а сейчас нас поставили перед фактом, и мы должны изменить наименование", — сказал глава Союза отечественных производителей.

Бокал с коньяком. Архивное фото
© Fotolia / shaiith
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Несколько дней назад экс-премьер Армении Грант Багратян оставил запись на эту тему на своей странице в соцсети Facebook.

"Французы приняли закон о коньяке в 1909 году. А мы производим коньяк с 1887 года. Никто не имел права требовать от нас отказаться от слова "коньяк" или "Армянский коньяк"", — заявил Багратян.

По его мнению, прежние власти Армении согласились на этот пункт в соглашении об ассоциации, чтобы угодить Евросоюзу.

Сафарян согласен с Багратяном, но уверен, что если армянские юристы приложат усилия и на международной арене докажут, с какого года в Армении производится именно коньяк, а не бренди, известный армянский бренд можно будет спасти.

В противном случае армянские производители неизбежно понесут убытки. Чтобы избежать финансовых потерь, предприниматели, с точки зрения эксперта, должны провести широкомасштабные рекламные и информационные акции на российском рынке. Российских потребителей нужно убедить, что, несмотря на изменения в законодательстве, качество напитка осталось прежним.

"Армянский коньяк, изготовленный из армянских сортов винограда, обладает своим неповторимым ароматом, вкусом и уже обрел постоянных покупателей. Думаю, что мы должны сделать хорошую рекламу, чтобы те, кто на протяжении лет пил наш коньяк, поняли, что это – всего лишь изменение названия, но не качества", — сказал Сафарян.

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© AFP 2018 / Jaime Reina
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Еще один вариант для сокращения возможных убытков – завоевание китайского рынка.

"Если нам удастся внедрить новый бренд на китайский рынок, то это компенсирует потенциальные потери на традиционных рынках", — считает эксперт.

В Армении есть более десятка производителей коньяка, а свыше 80% экспорта продукции направляется в Россию.

Переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) начались в 2015-ом и завершились в 2017 году. Стороны подписали документ в ноябре прошлого года.

Соглашение включает в себя глубокий политический диалог между Евросоюзом и Арменией, расширение экономического сотрудничества. Кроме того, в документе говорится об обеспечении новых возможностей для партнерства в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, образование и экология.

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