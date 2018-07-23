МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила посла США Джона Хантсмана содействовать изменению меры пресечения арестованной в США россиянки Марии Бутиной на домашний арест или освобождение под залог, о чем сообщила журналистам.

"Я также обратилась с просьбой о замене меры пресечения в виде заключения под стражу Марии Бутиной и высказала свои аргументы, что, каким бы ни было обвинение, мера пресечения избрана ей самая суровая, и просила рассмотреть по возможности и учесть мое мнение в диалоге между органами власти наших двух государств о возможности залога или домашнего ареста", — сказала Москалькова.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ранее адвокат россиянки сообщал, что его подзащитная несколько месяцев давала показания в сенате в связи с подозрениями в отношении ее контактов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

Москалькова ранее в официальном заявлении призвала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека высказать свою позицию и побудить США освободить задержанную в штатах россиянку Марию Бутину.