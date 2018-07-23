Макфол напомнил Трампу, что Иран девять месяцев не проводил испытаний

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол напомнил президенту США Дональду Трампу в ответ на его заявление об отсутствии ракетных испытаний в КНДР последние девять месяцев, что Иран тоже девять месяцев не проводил ядерных испытаний.

"Иран тоже не проводил никаких ядерных испытаний последние девять месяцев. Почему бы вам не поставить это себе в заслуги, заявить, что Twitter-дипломатия давления работает, и прекратить угрозы войны против Ирана?" — написал он в понедельник в своем Twitter

Трамп накануне написал в Twitter, что если Иран продолжит угрожать США, то он столкнется с невиданными в истории последствиями. Все сообщение президент США написал заглавными буквами и в конце, завершив его словами: "Будьте осторожны!".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". По его словам, "сила Ирана — сдерживающая". "Мы ни с кем не сражаемся и не воюем", — отметил президент.

Слова президента стали реакцией на то, что ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин отмечал, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.