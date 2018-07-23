Суд ООН частично удовлетворил иск Катара к ОАЭ

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Международный суд ООН, рассмотрев иск Катара к ОАЭ по делу о дискриминации катарских подданных с момента разрыва дипотношений между двумя странами в июне 2017 года, частично удовлетворил его, установив ряд обеспечительных мер для разрешения спора.

"Суд, рассмотрев дело, постановил, во-первых, что катарские семьи, которые были разъедены в результате принятых властями ОАЭ мер 5 июня 2017 года, должны получить возможность воссоединиться. Во-вторых, студенты из Катара, которых затронули меры от 5 июня, должны иметь возможность закончить обучение в ОАЭ или получить свои учебные досье, если они хотят продолжить обучение в других странах. Третье, катарские подданные, которых затронули указанные меры, должны иметь возможность обратиться в судебные инстанции ОАЭ", — зачитал судья постановление.

Кроме того, суд постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, которые ухудшили бы ситуацию или усложнили разрешение спора. Суд также отметил, что на данном этапе стороны еще не исчерпали иные, кроме обращения в международную инстанцию, способы урегулирования спора.

Доха обвиняет Абу-Даби в дискриминационных действиях в отношении катарских подданных, разжигании ненависти и нарушении прав человека после объявления о разрыве дипотношений 5 июня 2017 года. После начала политического кризиса Эмираты потребовали от всех катарских подданных в кратчайшие сроки покинуть территорию страны, запретили катарским студентам завершить образование, а больным — закончить лечение, лишили активов катарских бизнесменов.

По информации МИД Катара, ОАЭ нарушили гражданские права 936 подданных эмирата. Еще 458 катарцев были лишены возможности распоряжаться своей собственностью в ОАЭ.

В июне прошлого года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Доха отвергла эти обвинения, заявив, что обвинения против связаны с ее экономическими успехами.