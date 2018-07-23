Губернатор Анкары опроверг информацию о взрыве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа опроверг информацию о взрыве в турецкой столице, заявив, что вызвавший слухи звук был связан с тестированием самолета.

"Относительно сообщений о взрыве, произошедшем в Анкаре, стало известно, что источником звука, похожего на взрыв, стал испытательный полет, выполняемый главной дирекцией TAİ (турецкой компании Turkish Aerospace Industries — ред.) в рамках проекта модернизации самолета F16", — сказал Топаджа, которого цитирует газета Hürriyet.

Ранее местная газета Star сообщила, что звук мощного взрыва был слышен около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районах Чанкая, Кечиорен, Этимесгут, Мамак и Енимахалле в провинции Анкара. Издание сообщало, что сам "взрыв" прогремел в столичном районе Эрйаман, люди обратились в полицию с сообщениями о взрыве, после чего полиция начала устанавливать причины ЧП.