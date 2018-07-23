В Берлине заявили об общей воле с Римом в поиске решения по мигрантам

БЕРЛИН, 23 июл — РИА Новости. Германия и Италия демонстрируют общую волю в поиске решения миграционного кризиса, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам после переговоров с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

"У нас есть общая воля для поиска общих решений", — сказал Маас, добавив, что "если государства Средиземноморья требуют европейской солидарности (в решении миграционного кризиса – ред.), то Германия это поддерживает".

Маас подчеркнул, что "одновременно мы ожидаем, что все государства ЕС будут придерживаться принятых обязательств", в том числе в контексте договоренности о миссии "София" в Средиземном море. Министр заявил, что в Берлине позитивно оценивают тот факт, что "эта важная миссия может быть продолжена".